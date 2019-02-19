شكرا لقرائتكم مواجهات سهلة للسيتى ويونايتد فى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التى أجريت مساء اليوم الاثنين عن مواجهات سهلة لعملاقى مدينة مانشستر اليونايتد والسيتي. ويواجه مانشستر يونايتد الذى نجح فى تخطى فريق تشيلسي فى ثمن النهائي، فريق وولفرهامتون، بينما يقابل مانشستر سيتي فريق الدرجة الأولى سوانزى سيتي. وفى المواجهات الأخرى يلتقى واتفورد مع كريستال بالاس وميلوال يقابل برايتون. وتقام مباريات دور ربع نهائي كأس إنجلترا فى منتصف شهر مارس المقبل.

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