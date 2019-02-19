شكرا لقرائتكم تذاكر مباراة الاتحاد والهلال تقترب من النفاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوشكت تذاكر المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الاتحاد والهلال، في الكلاسيكو المرتقب بينهما على النفاد قبل نحو يومين من إقامة المواجهة الهامة في الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب ما أعلنه الموقع الرسمي لمنصة "مكاني" المختصة ببيع تذاكر المباريات عبر الإنترنت، فإن عدد الحجوزات بلغت 52 ألف و852 تذكرة حتى مساء الاثنين، مع تبقي يومان فقط على انتهاء الموعد المخصص للحجز.

وتبلغ سعة استاد "الجوهرة المشعة" الذي يحتضن المباراة أكثر من 62 ألف بقليل، ويتبقى أقل من 10 ألاف تذكرة من المتوقع نفادها خلال الساعات القليلة المقبلة.