شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاثنين 18/ 2/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم، الاثنين 18/ 2/ 2019 العديد من الأخبار الهامة، جاء في مقدمتها، مصطفى فتحى ينتظر تأشيرة ألمانيا لبدء الرحلة العلاجية، والزمالك يتلقى إخطارا من الكاف بموعد مواجهة بترو أتلتيكو.

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق الأبيض، أنهى الأوراق الخاصة به وينتظر الحصول على تأشير السفر إلى ألمانيا من السفارة لحجز تذاكر الطيران وبدء رحلة العلاج.

تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفيد بإقامة مباراة الفريق المقبلة أمام بترو اتليتكو الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية في التاسعة من مساء الأحد المقبل.

أكد طلعت يوسف المدير الفنى لمصر المقاصة، إن إدارة ناديه أرسلت خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة، من أجل تأجيل مواجهة الزمالك في كأس مصر، أو مباراته مع الإنتاج 24 ساعة لتحقيق العدالة بين الإندية في ضغط المباريات بعد تعديل جدول المباريات.

حرص محمود علاء، والتونسى فرجانى ساسى، لاعبا الزمالك، على تلبية أمنية أحد الأطفال العاشقين للقلعة البيضاء، حيث كان يخضع الطفل لإحدى العمليات الجراحية، وأثناء تأثره بالبنج كان يقول: "بحب محمود علاء وفرجانى ساسى".

أدى مجموعة من اللاعبين الذين شاركوا فى لقاء الفريق أمس أمام إنبى تدريبات تأهيلية خفيفة بالركض الخفيف وذلك على هامش المران الجماعى المقام حاليًا بملعب النادى استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والمقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة 23 فى الدورى الممتاز .

حرص السويسرى كرستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين، على هامش المران الجماعى الذى أقيم اليوم، الإثنين، فى إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل .

قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، خوض المران الأخير للفريق غدًا، الثلاثاء، على ملعب النادى استعداداً لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل بالجولة الـ23 من الدورى الممتاز.