شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الرياضة يشهد مباراة استعراضية بين نجوم الكرة المصرية بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الإثنين، مباراة استعراضية فى كرة القدم الخماسية بين نجوم مصر ونجوم نادى أسوان وذلك خلال فقرات افتتاح الأولمبياد النوعي الخامس تحت شعار "مصر.. أفريقيا" ضمن الفعاليات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمناسبة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي بالتعاون مع اتحاد الرياضة للجميع واتحاد الثقافة الرياضية والاتحاد الرياضي للجامعات والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية واتحاد مراكز شباب المدن واتحاد مراكز شباب القري.

وضم فريق نجوم مصر كلاً من اللاعبين حسنى عبد ربه، ومحمد فاروق، وعبد الحميد بسيونى، وتامر بجاتو، وأحمد بلال، وعاطف الحضري، وتامر عبد الحميد، بقيادة المدير الفنى حسين عبد اللطيف، بينما شارك عن فريق نادى أسوان كل من محمد ثابت صاروخ ومجدى عبد العاطي، وبعض من نجوم الفريق القدامي، وأدار المباراة تحكيمياً محمد فاروق وسمير عثمان.

وانتهت المباراة بنتيجة 4-2 لفريق نجوم مصر وقام وزير الشباب والرياضة بمصافحة الفريقين فى ختام اللقاء.

وكان حفل الافتتاح قد أقيم بالصالة المغطاة بأسوان بحضور كل من اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية "الأوكسا"، والسيد موجان كيركيبي رئيس الاتحاد الدولى للثقافة الرياضية، ورؤساء الاتحادات النوعية منهم الإعلامى أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، والدكتور حسنى غندر رئيس الاتحاد الرياضي للشركات، والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، وشريف عبد الباقي رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية، وسفراء دول "الكاميرون، جنوب افريقيا، النيجر، كينيا، أوغندا، الجابون"، ومجموعة من الفنانين والإعلاميين ومجموعة من الشباب من أكثر من 30 دولة أفريقية.