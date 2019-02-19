‎الخطيب يطمئن على رئيس قناة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاطمئنان على الحالة الصحية للكاتب الصحفي خالد توحيد، رئيس قناة النادي، الذي تعرض لوعكة صحية ظهر اليوم، الإثنين، وتم نقله على أثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي لتلقّي العلاج والقيام بالفحوصات اللازمة.

وزار محمود الخطيب رئيس قناة الأهلي في المستشفى، واستفسر من الفريق الطبي المعالج عن تطورات حالته الصحية، بعد دخوله غرفة العناية المركزة.

وحرص رئيس النادي على التوجيه بضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة على أفضل ما يكون، وتقديم أوجه الدعم والمساندة كافة، من أجل العمل على تحسن حالته وتخطي الوعكة الصحية التي لحقت به.

وكان الكاتب الصحفي خالد توحيد قد تعرض إلى وعكة صحية طارئة أثناء تواجده في مقر النادي بالجزيرة، ظهر اليوم، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات للقيام بالإسعافات والفحوصات اللازمة.