شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يدخل المربع الذهبى بثنائية "ميدو جابر وتونى" فى دجلة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق مصر المقاصة على وادى دجلة، بنتيجة 2/1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الـ23 لمسابقة الدوري.

وأحرز هدفى المقاصة، ميدو جابر في الدقيقة 47، ومحمد تونى فى الدقيقة 56، ثم أحرز محمد هلال هدف دجلة فى الدقيقة 65.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاصة للنقطة 34 محتلاً المركز الرابع، فيما يحتل وادى دجلة المركز الـ17 برصيد 20 نقطة.

وشهد اللقاء طرد اليونانى بوزاس فاسيلوس لاعب وسط وادى دجلة، بعدما حصل على "إنذارين" عقب ارتكاب محمد عبد العاطى لاعب دجلة خطأ لصالح الفريق الفيومى فى الدقيقة 23.

وعند تنفيذ الخطأ الذى حصل عليه فريق المقاصة من الجبهة اليسرى لمرمى دجلة، سدد أسامة جلال الكرة بضربة رأس ارتطمت فى القائم وارتدت لمحمد عبد المنصف حارس المرمى ليطيح بها خارج مرماه، إلا أن لاعبى المقاصة طالبوا باحتساب هدف بداعى تخطى الكرة لخط المرمى، وبعدها توالت هجمات المقاصة إلا أن عبد المنصف تألق في التصدى لأكثر من هجمة خطرة.