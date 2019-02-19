شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 18 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية العديد من الخبار المهمة اليوم الإثنين 18/2/2019 والتي جاء في مقدمتها إعلان اتحاد الكرة عن إقامة الجمعية العمومية الطارئة فى موعدها 23 فبراير الجاري. اتحاد الكرة يعلن إقامة الجمعية العمومية الطارئة فى موعدها 23 فبراير أعلن أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة والمتحدث الرسمى باسم الجبلاية، إقامة الجمعية العمومية الطارئة للجبلاية فى موعدها 23 فبراير الجارى، بناءً على قرار أعضاء الجبلاية. 40 ألف دولار ومباراتان بدون جمهور عقوبة الإسماعيلى بسبب شغب مباراة الأفريقى أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" العقوبات التى تم توقيعها على الإسماعيلى فى أعقاب عدم اكتمال مباراته أمام الأفريقى التونسى بسبب الشغب الجماهيرى. أجاي يجدد عقده مع النادى الأهلي لمدة 3 سنوات رسميًا نجح مسئولو النادى الأهلى فى تجديد عقد النيجيرى جونيور أجاي مهاجم الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة رسميًا . جلسة بين جروس ولاعبى الزمالك قبل مواجهة الطلائع.. اقرأ التفاصيل حرص السويسرى كرستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين، على هامش المران الجماعى الذى أقيم اليوم، الإثنين، فى إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل . نقل خالد توحيد للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية تعرض خالد توحيد رئيس قناة الأهلى لوعكة صحية أثناء مباشرة عمله بمقر النادى الأهلى . مصر تطلب تنظيم البطولة العربية للجودو بشرم الشيخ طلب اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين استضافة البطولة العربية للمنتخبات المقرر إقامتها نهاية العام الجارى . أبو جريشة يعلن قيد عبد الخالق ورجب فى القائمة الأفريقية للإسماعيلى أشاد على أبوجريشة، المستشار الرياضى للإسماعيلى، بمستوى الفريق مؤكدا أنه يتطور بشكل ملحوظ من مباراة لأخرى. يوم ترفيهى فى الزمالك بعد الفوز على إنبى أدى مجموعة من اللاعبين الذين شاركوا فى لقاء الفريق أمس أمام إنبى تدريبات تأهيلية خفيفة بالركض الخفيف وذلك على هامش المران الجماعى المقام حاليًا بملعب النادى استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والمقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة 23 فى الدورى الممتاز . وليد أزارو ينتظم فى تدريبات الأهلى الجماعية قبل مواجهة الداخلية ينتظم وليد أزارو مهاجم الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من تنفيذ برنامجه التأهيلي، للتعافى من الإصابة فى العضلة الضامة، وكان أزارو قد شارك بشكل تدريجى خلال الأيام الماضية فى تدريبات الكرة برفقة زملائه، على أن ينتظم بشكل كامل خلال اليومين المقبلين.

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