شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلى اليوم الاثنين 18/2/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الإثنين العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة الداخلية بعد غدٍ الأربعاء فى بطولة الدوري العام.

جلسات نفسية من لاسارتى لنجوم الدكة فى الأهلى

دخل النادي الأهلى فى أزمة جديدة بعد تعافى عدة لاعبين من الإصابات التى لحقت بمعظمهم مؤخراً، وكثرة اللاعبين الجاهزين خاصة فى خط الهجوم المكتظ باللاعبين.

ويواجه الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفنى للأهلى أزمة فى كثرة الجاهزين بعقد جلسات نفسية مع نجوم الدكة لشرح أسباب عدم مشاركتهم بشكل أساسى، وإبلاغ اللاعبين بنقاط ضعفهم لإصلاحها، بالإضافة لمنحهم وعود مستقبلية بالمشاركة، خاصة وأن الفريق ينافس فى أكثر من بطولة أبرزهم بطولة دورى أبطال افريقيا وبطولة الدورى العام.

الأهلى يضع محمد عواد خيار ثانى لتدعيم حراسة المرمى فى الصيف

أبلغ الأجوروياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي محمود الخطيب رئيس النادي حاجة الفريق لحارس مرمى من الفئة الأولى، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر في القلعة الحمراء أن لاسارتي نقل رغبته بشأن تدعيم حراسة المرمى للخطيب عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، موضحاً أن المدير الفني لم يُرحّب بضم حارس مرمى في بداية فترة توليه المسئولية قبل عدة أسابيع قبل أن يتراجع مؤخراً ويطلب ضم حارس مرمى في الصيف.

وذهب المصدر إلى أن إدارة الاهلي ترغب في تنفيذ مطلب لاسارتي في الصيف بضم حارس من أفضل الحُراس المصريين حيث كثّفت إدارة النادي مفاوضاتها مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي بجانب محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي المُعار لنادي الوحدة السعودي، كما يتواجد حارس الفريق السابق والمقاصة الحالى أحمد عادل عبد المنعم فى الصورة.

حمدى فتحى يقترب من العودة لتشكيل الأهلى أمام الداخلية.. واختبار للشناوى

يدرس الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، الدفع بحمدى فتحى لاعب وسط الفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام الداخلية.

فيما يخضع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لاختبار طبى قبل انطلاق مران فريقه عصر اليوم على استاد مختار التتش بالجزيرة، وسيحدد الفحص الطبى موقف الشناوى من الانتظام فى التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الداخلية.

الأهلى يبدأ الترتيب لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

بدأ مسئولو الأهلى التحضير لرحلة الكونغو، استعداداً لمواجهة فيتا كلوب يوم 9 مارس المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويتواصل سمير عدلى المدير الإدارى بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع السفارة المصرية فى الكونغو ومسئولى نادى فيتا كلوب؛ لترتيب كافة الإجراءات الخاصة برحلة الأهلي المرتقبة.

سوبر كورة يكشف.. هل يعود مؤمن زكريا لاستكمال الموسم مع الأهلى؟

ورغم نفى أحمد يحيى وكيل اللاعب لأنباء فسخ التعاقد، إلا أن إدارة أحد السعودى أكدت أن هناك بيان رسمى سيصدر خلال الساعات القادمة للبت بشكل نهائى فى ملف مؤمن زكريا.

السؤال المهم هل فى حالة فسخ مؤمن زكريا لعقده مع أحد يحق له العودة للأهلى وتسجيل أسمه فى القائمة الحمراء ؟

سوبر كورة توجه بالسؤال لمجدي عبد الغنى رئيس لجنة شئون اللاعبين بإتحاد الكرة المصري، والذى رد على التساؤل، والحديث على لسان مجدي عبد الغني :"فى حالة فسخ مؤمن زكريا لعقده مع أحد لا يحق للأهلى قيده فى قائمته لأكثر من سبب الأول هو غلق قائمة الأهلى بالثلاثين لاعب المسموح بهم، والسبب الثاني أنه لابد أن يكون اللاعب حراً حتى يتم قيده وهذا الأمر لا ينطبق على مؤمن زكريا المرتبط بعقد ممتد مع الأهلى حتى فى حالة فسخ عقده مع أحد.

ورداً على امكانية قيام الأهلى بالتحايل وقيامه بفسخ عقده مع مؤمن زكريا ثم يتم قيده من جديد ،رد مجدي عبد الغني بأنه حتى فى هذه الحالة لن يتم قيد مؤمن زكريا فى الأهلى لاشتراط أن تمر فترة قيد كاملة بين فسخ عقد اللاعب وقيده في قائمة نادي جديد.