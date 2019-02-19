شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس: فخور بأداء دجلة رغم الخسارة من المقاصة.. والحكم "ظلمنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، فريق المقاصة على الفوز بنتيجة 2/1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين على ستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الـ 23 لمسابقة الدوري.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاصة للنقطة 34 محتلاً المركز الرابع، فيما يحتل وادى دجلة المركز الـ17 برصيد 20 نقطة.

قال جونيس خلال تصريحاته لـ"ON Sport": "أهنئ المقاصة على الفوز، وأهنئ لاعبي فريقي لأنني فخور بهم، وقدموا مباراة جيدة، لكن لدينا مشكلة مع الحكام، وليس من العدل أن يُطرد بوزاس لمجرد إنه طلب من الحكم إبراهيم نور الدين مراجعة عدد الأمتار قبل تنفيذ لاعب المقاصة للخطئ، وفى المقابل لاعبي المقاصة ارتكبوا العديد من الأخطاء ولم يحصلوا على بطاقة صفراء".

وشهد اللقاء طرد اليونانى بوزاس فاسيلوس لاعب وسط وادى دجلة، بعدما حصل على "إنذارين" فى وقت واحد عقب ارتكاب محمد عبد العاطى لاعب دجلة خطأ لصالح الفريق الفيومى فى الدقيقة 23.

وعن الإستمرار على طريقة لاعبه بعد طرد بوزاس، قال تاكيس جونيس: "بعد طرد بوزاس استمريت فى اللعب بنفس الطريقة، ونجحنا فى تقديم أداء مميز وقوى رغم النقص العددي، واللاعبين متوافقين مع خطتى بديل تقديم أداء مميز فى كل مباراة".