شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على ميداليات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للسلاح بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد ياسين لاعب منتخب السلاح فى الحصول على ذهبية منافسات سيف المبارزة تحت 17 سنة بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها الجزائر.

فيما حصل عمرو خالد على فضية المنافسة، وحصد الثنائى محمد السيد وأحمد ياسر على الميدالية البرونزية، بينما حصل أدهم معتز على ذهبية منافسات السيف، وزياد نوفل على الفضية وفارس باسم على البرونزية .

أما على صعيد سلاح الشيش، حصلت على المركز الثالث مريم صدقى وسلمى هانى.