أحد السعودي يوضح: مؤمن زكريا سيرحل عن الفريق في هذه الحالة

مصراوي _ كتب- محمد مصطفى:

قال محمد العلوي المشرف العام على الكرة، إن مؤمن زكريا لاعب الفريق المعار من الأهلي، أجرى الكشف الطبي في أحد المستشفيات.

وأشار العلوي، في تصريحات إذاعية لراديو "أون سبورت"، أن اللاعب مصاب، وسيتم تقييم طبيعة الإصابة وتحديد مدة الغياب وفقا للتقرير الطبي.

وأوضح أنه في حالة تأكيد التقرير الطبي جاهزية اللاعب خلال فترة وجيزة من أسبوع لـ10 أيام سيتم تجهيزه للمشاركة في المباريات، أما في حالة احتياجه لشهر أو أكثر فبالتالي لن يتم إتمام التعاقد مع اللاعب.

ولم يفصح رئيس أحد، عن موقف...