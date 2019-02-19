بالفيديو.. مان يونايتد يطيح بتشيلسي من كأس الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

تغلب فريق مانشستر يونايتد على مضيفه تشيلسي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة المحترفين، ليزيد متاعبه في الأسابيع الأخيرة، ويطيح به من البطولة.

وأصبح موقع الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي في خطر، بعدما سقط بسداسية نظيفة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتراجع للمركز السادس في جدول ترتيب بريميرليج، قبل الخروج من الكأس وسط جماهيره.

وبدأ مانشستر يونايتد اللقاء بقوة بحثًا عن هدف مبكر، وأهدر لوكاكو وسمولينج فرصتين للتهديف في الدقائق العشرة الأولى، قبل أن يبادله تشيلسي الخطورة عبر ركلة حرة نفذها لويز في الدقيقة الحادية عشرة وأنقذها الحارس روميرو.

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واستحوذ تشيلسي على الكرة في الدقائق التالية، إلا أنه لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى الضيوف، قبل أن يرد مانشستر يونايتد في الدقيقة الحادية والثلاثين عندما تقدم بوجبا عبر الجهة اليسرى وأرسل عرضية مميزة وجدت أندير هيريرا القادم من الخلف بين دفاعات تشيلسي، ليضعها بشكل مميز برأسه على يمين الحارس كيبا، معلنًا عن الهدف الأول.

وشهدت الدقائق التالية محاولات هجومية من قبل تشيلسي، لكن دفاع مانشستر يونايتد تعامل بنجاح مع هجمات أصحاب الأرض، قبل أن يصل الضيوف مجددًا لشباك تشيلسي في الدقيقة الخامسة والأربعين، بعدما قاد بوجبا هجمة من منتصف الملعب، وأرسلها إلى راشفورد الذي انطلق بسرعة كبيرة في الجهة اليمنى، وأرسل راشفورد كرة عرضية قابلها بوجبا القادم من الخلف برأسية جديدة هزت شباك تشيلسي بالهدف الثاني.

مع بداية الشوط الثاني كاد مانشستر يونايتد أن يقضي على آمال تشيلسي، بعدما انطلق راشفورد بسرعة كبيرة، وتجاوز أزبيلكويتا، قبل أن يرسل عرضية لكن لويز قطع الكرة قبل أن يسددها لوكاكو، وارتدت إلى كتف أزبيلكويتا، ليطالب لاعبو مانشستر يونايتد بركلة جزاء، رفض حكم المواجهة احتسابها.

وسيطر تشيلسي مجددًا على الكرة، لكن مانشستر يونايتد نجح في التصدي للمحاولات الهجومية لأصحاب الأرض، ليحافظ على تقدمه بهدفين نظيفين، وينهي المواجهة معلنًا عن خروج تشيلسي من البطولة المحلية.