الخطيب يطمئن على رئيس قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاطمئنان على الحالة الصحية للكاتب الصحفي خالد توحيد، رئيس قناة النادي، والذي تعرض لوعكة صحية ظهر اليوم الاثنين، وتم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي لتلقي العلاج والقيام بالفحوصات اللازمة.

وقام محمود الخطيب بزيارة رئيس قناة الأهلي في المستشفى، واستفسر من الفريق الطبي المعالج عن تطورات حالته الصحية، بعد دخوله غرفة العناية المركزة.

وحرص رئيس النادي على التوجيه بضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة على أفضل ما يكون، وتقديم أوجه الدعم والمساندة كافة، من أجل العمل على تحسن حالته وتخطي الوعكة الصحية التي لحقت به.

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وكان خالد توحيد قد تعرض إلى وعكة صحية طارئة أثناء تواجده في مقر النادي بالجزيرة، ظهر اليوم، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات للقيام بالإسعافات والفحوصات اللازمة.

وقام العامري فاروق نائب رئيس الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة بزيارة توحيد في المستشفى للوقوف على حالته الصحية بعد دخوله غرفة العناية المركزة.

وأكد أعضاء المجلس على الدعم الكامل للكاتب الصحفي وتوفير كافة ما يلزم من رعاية طبية على أعلى مستوى.