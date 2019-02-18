اكرامي: عصام الحضري لا يصلح حاليا للمنتخب وانضمامه للمنتخب جنون

عصام الحضري كتب - نورهان فضل: يرى إكرامي الشحات حارس الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن حراسة عرين المنتخب الوطني تتطلب قدرات وإمكانيات مميزة. وقال اكرامي خلال تصريحات إذاعية: "عمر الحضري 46 عام، واصبح لا يصلح حاليا للانضمام للمنتخب بسبب سنة الكبير وضعف لياقته البدنية وكثرة انتقالاته بين الاندية". وواصل "ضم الحضري للمنتخب يعتبر من شخص مجنون وكان يجب عليه الاعتزال بعد كأس العالم".

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