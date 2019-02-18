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تعرف على مواجهات دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي

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كتب : أحمد البادي

أجريت مساء اليوم الاثنين، قرعة دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي ، عقب مباراة ومانشستر يونايتد والتي فاز بها الأخير بهدفين دون رد.

بذلك مانشستر يونايتد كان أخر المتأهلين إلى دور الثمانية برفقة كل من مانشستر سيتي، واتفورد، برايتون، وولفرهامبتون، كريستال بالاس، ميلوول، سوانزي.

وأسفرت القرعة عن تلك المواجهات:

سوانزي سيتي يستضيف مانشستر سيتي.

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واتفورد يستضيف كريستال بالاس

وولفرهامبتون يستضيف مانشستر يونايتد

ميلوول يستضيف برايتون

الجدير بالذكر أن مواجهات دور الثمانية تقام في أيام 15،16 من شهر مارس المقبل.

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