الجونة يعلن قائمة مباراة بيراميدز

أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة حمادة صدقي، قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز غدًا، الثلاثاء، في تمام الرابعة عصرًا على ملعب الجونة بالغردقة ضمن منافسات الجولة23 للدوري الممتاز.
وضمت قائمة الجونة كلا من:
محمود الغرباوي، عمر رضوان، أحمد علي، محمود الجزار، خالد صبحي، أحمد سعيد
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