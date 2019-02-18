شاهد.. أحمد عادل يحتفل بالفوز علي دجلة بطريقته الخاصة

أحمد عادل عبد المنعم لاعب المقاصة كتبت: سارة جاب الله أحتفل اللاعب أحمد عادل عبد المنعم لاعب مصر المقاصة بالفوز علي وادي دجلة بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز. وعبر عن سعادتة عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي Advertisements " قائلاً: " الحمد لله دائماً و أبداً فوز مهم" . "تويترقائلاً: " الحمد لله دائماً و أبداً فوز مهم" . يذكر أن مصر المقصة بذلك الفوز ارتفع رصيده إلى النقطة 34 بالمركز الرابع في جدول الدوري الممتاز.

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