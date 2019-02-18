شاهد.. مانشستر يونايتد يسقط تشيلسي بثنائية ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على نظيره تشيلسي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما، على ستاد ستامفورد بريدج، في إطار دور الــ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل هدفي مانشستر يونايتد أندير هيريرا وبول بوجبا في الدقائق 31، 45 على الترتيب.

بدأت المباراة حماسية من كلا الجانبين، ففي الدقيقة العاشرة نفذ ديفيد لويس ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة ويخرجها إلى ركلة ركنية.

فيما جاء رد مانشستر يونايتد في الدقيقة 13 بعد تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء من جانب أندير إيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد لكن حارس مرمي تشيلسي

تصدي لها ببراعة.

بعد مرور الثلث الأول من المباراة سيطر لاعبو تشيلسي على مجريات اللعب، وظهرت خطورة تشيلسي في الدقيقة 17 حينما كاد أن يسجل هجوايين برأسية قوية لكنها جانبت العارضة ومرت بسلام على مانشستر يونايتد.

ظلت التعادل السلبي مسيطر على المباراة حتى الدقيقة 30 عندما أرسل بول بوجبا عرضية متقنة إلى أندير هيريرا لم يتوان أن يضعها برأسية داخل مرمي تشيلسي معلنًا الهدف الأول للشياطين الحمر، قبل أن يرسل راشفورد عرضية رائعة من

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الجانب الأيمن إلى بول بوجبا الذي بدوره أسكنها شباك تشيلسي برأسية ليعزز تقدم فريقه بهدفين في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني حاول لاعبو تشيلسي العودة للمباراة بإدراك هدف مبكر لكن باءت محاولتهم بالفشل لتماسك مدافعي مانشستر يونايتد.

في الدقيقة 63 انطلق إيدين هازارد وراوغ مدافع مانشستر يونايتد داخل منطقة الجزاء، أتبعها بتسديدة قوية لكنها اصطدمت بقدم ليندلوف وتحولت إلى ركلة ركنية.

وظلت مانشستر يونايتد متفوق بهدفين دون رد حتى أطلق حكم المباراة صافرته بانتهاء الوقت الأصلي ليتأهل بذلك الشياطين الحمر إلى الدور المقبل بكأس الاتحاد الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد تأهل إلى دور الثمانية برفقة كل من مانشستر سيتي، واتفورد، برايتون، وولفرهامبتون، كريستال بالاس، ميلوول، سوانزي.

شاهد أهداف المباراة :