نجح فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج في الفوز على نظيره الزهور بنتيجة 3 /0 فى إطار الجولة الثالثة بالدور الثانى من دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى2018 / 2019 .
كما شهدت هذه الجولة فوز كل من الصيد على الطيران بنتيجة 3 /1 والشمس على 6 أكتوبر
وجدير بالذكر أن لقاء الأهلى مع الزمالك تأجل لأجل غير مسمى، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد آخر لإقامة المباراة فى وقت لاحق.
كانت هذه تفاصيل خبر سيدات سبورتنج تفوز على الزهور في دوري الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.