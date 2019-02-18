سيدات سبورتنج تفوز على الزهور في دوري الطائرة

كتب - نورهان فضل:

نجح فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج في الفوز على نظيره الزهور بنتيجة 3 /0 فى إطار الجولة الثالثة بالدور الثانى من دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى

2018 / 2019 .

كما شهدت هذه الجولة فوز كل من الصيد على الطيران بنتيجة 3 /1 والشمس على 6 أكتوبر

بنتيجة 3 /0 وهليوبوليس على أصحاب الجياد بنتيجة 3 /0 وسموحة على النصر 3/0.

وجدير بالذكر أن لقاء الأهلى مع الزمالك تأجل لأجل غير مسمى، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد آخر لإقامة المباراة فى وقت لاحق.