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سيدات سبورتنج تفوز على الزهور في دوري الطائرة

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سيدات سبورتنج تفوز على الزهور في دوري الطائرةكرة طائرة - ارشيفية
كتب - نورهان فضل:

نجح فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج في الفوز على نظيره الزهور بنتيجة 3 /0 فى إطار الجولة الثالثة بالدور الثانى من دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى

2018 / 2019 .

كما شهدت هذه الجولة فوز كل من الصيد على الطيران بنتيجة 3 /1 والشمس على 6 أكتوبر

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بنتيجة 3 /0 وهليوبوليس على أصحاب الجياد بنتيجة 3 /0 وسموحة على النصر 3/0.

وجدير بالذكر أن لقاء الأهلى مع الزمالك تأجل لأجل غير مسمى، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد آخر لإقامة المباراة فى وقت لاحق.

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