عشرون لاعباً في معسكر سموحة استعداداً للمقاولون

لاعبي سموحة - ارشيفية كتبت: سارة جاب الله اختار عادل عبد الرحمن المدير الفني لسموحة عشرين لاعبا للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المقاولون بعد غد الأربعاء بالدوري المصري الممتاز. ومن المقرر أن تقام المباراة علي ملعب " برج العرب" وذلك عقب التدريب الخفيف الذي يؤديه الفريق صباح يوم غد الثلاثاء . يؤديه الفريق صباح يوم غد الثلاثاء . وجاء اللاعبون الذين تم اختيارهم كالتالي: محمد ابو جبل ومحمد فتحي ومحمود منصور وأحمد أبو الفتوح رجب نبيل وسيد فريد ابراهيم عادل Advertisements وكريم يحيي احمد حمص عمرو بركات شيخ احمدوبامبا وايمومو و اسلام صالح وشريف رضا وأحمد مصطفي وحسام حسن وديرك باسم مرسي و محمود معاذ فيما خرج من القائمه كل من محمود عزت وأحمد صبحي للإصابة، و أوميد أوكيري للإيقاف، ولأسباب فنية حمدي ذكي وعمر سعد والحارس احمد الشيخ.

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