عشرون لاعباً في معسكر سموحة استعداداً للمقاولون

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اختار عادل عبد الرحمن المدير الفني لسموحة عشرين لاعبا للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المقاولون بعد غد الأربعاء بالدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن تقام المباراة علي ملعب " برج العرب" وذلك عقب التدريب الخفيف الذييؤديه الفريق صباح يوم غد الثلاثاء .
وجاء اللاعبون الذين تم اختيارهم كالتالي: محمد ابو جبل ومحمد فتحي ومحمود منصور وأحمد أبو الفتوح رجب نبيل وسيد فريد ابراهيم عادل
فيما خرج من القائمه كل من محمود عزت وأحمد صبحي للإصابة، و أوميد أوكيري للإيقاف، ولأسباب فنية حمدي ذكي وعمر سعد والحارس احمد الشيخ.
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