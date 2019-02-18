عمرو سماكة: حسام البدري أراد إعادتي للأهلي.. ورفضت بسبب المقابل المادي

كتب - عادل أبو الفضل:

أكد عمرو سماكة نجم الأهلي الأسبق إنه كان قريبا من العودة إلى القلعة الحمراء، خلال موسم 2009 بناء على طلب من حسام البدري المدير الفني السابق للفريق.

وقال سماكة في تصريحات إذاعية "واجهت سوء حظ في بداية وجودي مع

الأهلي، فقد خضعت لجراحة الرباط الخارجي مرتين بالإضافة الي عملية الزايدة، مما عطل مسيرتي مع الفريق".

وكان اللاعب انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من الترسانة بموسم 2005/2006، قبل أن يرحل

عن صفوف الفريق الأحمر، بمنتصف 2007 لينتقل إلى عدة أندية بينها كاظمة الكويتي والترسانة.

وعن رغبة الفريق الأحمر في إعادته أوضح "في موسم 2009 طلب مني حسام البدري اثناء تواجده في الفريق أن أعود إلى الأهلي، ولكن لم تكتمل المفاوضات لأن العرض المادي لم يكن مناسبا، وكان لدي التزامات خاصة".