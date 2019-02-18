أكد عمرو سماكة نجم الأهلي الأسبق إنه كان قريبا من العودة إلى القلعة الحمراء، خلال موسم 2009 بناء على طلب من حسام البدري المدير الفني السابق للفريق.
وقال سماكة في تصريحات إذاعية "واجهت سوء حظ في بداية وجودي معالأهلي، فقد خضعت لجراحة الرباط الخارجي مرتين بالإضافة الي عملية الزايدة، مما عطل مسيرتي مع الفريق".
وكان اللاعب انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من الترسانة بموسم 2005/2006، قبل أن يرحل
وعن رغبة الفريق الأحمر في إعادته أوضح "في موسم 2009 طلب مني حسام البدري اثناء تواجده في الفريق أن أعود إلى الأهلي، ولكن لم تكتمل المفاوضات لأن العرض المادي لم يكن مناسبا، وكان لدي التزامات خاصة".
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو سماكة: حسام البدري أراد إعادتي للأهلي.. ورفضت بسبب المقابل المادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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