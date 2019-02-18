اونلاين | مباراة برشلونة ضد ليون (بث مباشر).. مشاهدة البث المباشر عبر beIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة برشلونة ضد ليون (بث مباشر).. مشاهدة البث المباشر عبر beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على فريق ليون الفرنسي في العاشرة مساء غد الثلاثاء على ملعب أوليمبيك ليون ، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف ليون فريق برشلونة يوم الثلاثاء 19 فبراير انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال برشلونة وليون ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3 .

مشاهدة مباراة برشلونة وليون في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ليون:

حراسة المرمى : تير شتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : بوسكيتس - راكتيتش - فيدال - ديمبلي.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - لويس سواريز.

تتابعون البث المباشر قبل انطلاق المباراة بقليل.. تابعونا عبر "الخليج 365 الرياضي"