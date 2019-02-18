اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ (بث مباشر) يوم الثلاثاء 19-2-2019 (محمد صلاح)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ (بث مباشر) يوم الثلاثاء 19-2-2019 (محمد صلاح) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب الجماهير في العالم وتحديدا مصر موقعة ليفربول وبايرن ميونيخ والتي تقام على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساء يوم غد الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، من أجل عيون النجم المصري محمد صلاح جناح الريدز المتألق.

وكان ليفربول قد حل وصيفاً لدوري أبطال أوروبا الماضي، بعد أن نجح الفريق في بلوغ المباراة النهائية قبل الخسارة أمام ريال مدريد في كييف، وهي البطولة التي يمتلك النادي الإنجليزي لقبها في خمس مناسبات سابقة، وهو أكثر نادي إنجليزي على مستوى التتويج القاري.

وقرر المدرب يورجن كلوب أن يدخل فريق الريدز المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح في معسكر مغلق في الفترة الأخيرة استعداداً لمباراة بايرن ميونخ، والمعسكر المغلق هذا مقام في أسبانيا، ويشهد أجواء رائعة من أجل تحقيق الانتصار ضد البافاري.

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ويعد المدرب الألماني يورجن كلوب في ورطة كبيرة قبل مواجهة بايرن ميونيخ، حيث يعاني الفريق من غيابات على مستوى الخط الدفاعي بشكل كبير وفي مقدمتهم فان دايك .

وتسعى جماهير ليفربول الغفيرة للتواجد في ام 2019 من أجل استعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ سنوات عديدة.

تتابعون البث المباشر قبل انطلاق المباراة بقليل..