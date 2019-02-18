اونلاين | مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وبايرن ميونيخ 19 فبراير beIN SPORTS

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مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وبايرن ميونيخ

مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

البث المباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وبايرن ميونيخ

ليفربول وبايرن ميونيخ مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

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موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

يستضيف ليفربول فريق بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء 19 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

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