رياضة | مورينيو يتحدث عن أمنية يرغب في تحقيقها

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يسعى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، للتدريب بالدوري الفرنسي في الفترة المقبلة.

وقال مورينيو خلال تحليله لمباراة مونبيليه وليل عبر قناة بين سبورتس الرياضية : "دربت في 4 دوريات مختلفة، ولكن لدي شغف التدريب بالدوري الفرنسي، ومعرفة أجواءه اكثر خلال مرحلتي التدريبية".

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وأضاف: "احب التعرف على الثقافات المختلفة في الدوريات الأوروبية، ولم اتشرف بالتدريب في الدوري الفرنسي، واتمنى ذلك في المواسم القادمة".

يذكر أن مسئولي مانشستر يونايتد قد أعلنوا إقالة مورينينو في الفترة الأخيرة، بسبب سوء نتائج الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.