رياضة | عاجل.. نتائج قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نتائج قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتمل عدد الأندية المتأهلة لدور الـ8 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد مساء اليوم على تشيلسي بهدفين دون رد في ملعب ستامفورد بريدج بدور الـ16 من البطولة.

ونجح اليونايتد في عبور تشيلسي بثنائية نظيفة سجلها أندير هيريرا في الدقيقة 31 والفرنسي بول بوجبا في الدقيقة 45 ليطيح بالبلوز من البطولة.

وجاءت قرعة دور الـ8 بعد اكتمال عدد الأندية المتأهلة كالتالي:

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سوانزي سيتي – مانشستر سيتي

واتفورد – كريستال بالاس

ولفرهامبتون – مانشستر يونايتد

ميلوول - برايتون