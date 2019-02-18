رياضة | أبيدال : برشلونة مرشح بقوة للفوز بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبيدال : برشلونة مرشح بقوة للفوز بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة اليوم الإثنين إلى أن البرسا مرشح بقوة للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وذلك قبل مواجهة مع ليون الفرنسي بدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفًا على ليون غدًا الثلاثاء في ذهاب الدور الثاني للبطولة فيما يلتقي الفريقان إيابًا على استاد كامب نو ببرشلونة في مارس المقبل.

وقال أبيدال في تصريحات صحفية : "لا يمكنك أن تعلم شيئا على وجه التأكيد في عالم كرة القدم. لدينا الثقة بأنفسنا ولكن الفوز بالألقاب يتطلب العمل والجهد".

وأضاف : "هدفنا هو الفوز بلقب دوري الأبطال هذا العام. سنخوض هذه المواجهة بنفس العقلية والإصرار لتقديم أداء جيد وتحقيق الفوز".

Advertisements

وتابع : "من معرفتي بتاريخ النادي، هدف ليون هو أن يكون بين الأندية الكبيرة في أوروبا. رئيسه (جان أولاس) ذكي ولديه خطة دائما ونجح في بناء فريق يعتمد على عناصر شابة وبعض عناصر الخبرة".

وأردف قائلا : "التشكيلة الأساسية لليون تضم العديد من اللاعبين الصاعدين من أكاديمية الشباب بالنادي، رئيس النادي لديه هذه السياسة والفلسفة في العمل، استعاد الفريق مستواه على الساحة الأوروبية".

واستطرد قائلا : "التفاصيل الصغيرة ستكون في غاية الأهمية بهذه المواجهة سواء على المستوى الفني أو الخططي".

واختتم أبيدال تصريحاته قائلاً : "الجميع يعرف طريقة آداء ومستوى برشلونة ويحاول أن التأقلم معها وكلنا ندرك أن الفوز على البارسا يتطلب جهدا كبيرا".