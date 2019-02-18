رياضة | جماهير تشيلسي تهاجم ساري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير تشيلسي تهاجم ساري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت جماهير تشيلسي الإنجليزي حملة شرسة ضد مدربها الإيطالي ماوريسيو ساري خلال مجريات الشوط الثاني ضد مانشستر يونايتد في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكشفت صحيفة مترو الإنجليزية أن جماهير تشيلسي أطلقت صافرات الاستهجان ضد مدرب الفريق ماوريسيو ساري بسبب سوء أداء الفريق وخسارته 2-0 ضد مانشستر يونايتد.

كما أوضحت الصحيفة أن جماهير تشيلسي أخذت تردد لساري:أنت لا تعرف ماذا تفعل ،اللعنة على كرة ساري.

في حين رددت جماهير مانشستر يونايتد لماوريسيو ساري : ستتم إقالتك في الصباح، ستتم اقالتك في الصباح ، أعيدوا جوزيه مورينيو، اعيدوا جوزيه مورينيو.