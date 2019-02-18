رياضة | اليونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد للمرة الخامسة على التوالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد للمرة الخامسة على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي التأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجلزي بعد الفوز على تشيلسي مساء اليوم في ملعب ستامفورد بريدج في دور الـ16 بالبطولة.

ونجح اليونايتد في عبور تشيلسي بثنائية نظيفة سجلها أندير هيريرا في الدقيقة 31 والفرنسي بول بوجبا في الدقيقة 45 ليطيح بالبلوز من البطولة.

ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن مانشستر يونايتد نجح في التأهل للمرة الخامسة على التوالي لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما تخطي اليوم عقبة تشيلسي.

كما نجح اليونايتد في تضميد جراحه الأوروبية بعد الخسارة يوم الثلاثاء الماضي بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا.