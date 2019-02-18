رياضة | التقرير الطبي يحسم مصير مؤمن زكريا مع أحد السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التقرير الطبي يحسم مصير مؤمن زكريا مع أحد السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلي المعار إلى نادي أحد السعودي شبح الرحيل عن الفريق في الوقت الحالي على الرغم من اغلاق باب الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

وانتشرت أنباء على تعرض مؤمن زكريا لإصابة قوية تهدد استكمال مسيرته مع أحد السعودي.

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الجهاز الفني لفريق أحد طالب اللاعب بالخضوع لفحوصات طبية لتحديد موقفه من الاستمرار من عدمه حتي نهاية الموسم طبقاً لعقد الإعارة من الأهلي.

الفحوصات الطبية ستحسم موقف مؤمن من الاستمرار مع الفريق السعودي خلال عقد إعارته لنهاية الموسم أو فسخ التعاقد بالتراضي.

ومن المنتظر أن يتسلم أحد السعودي التقرير الطبي لحالة مؤمن زكريا بعد ثلاثة أيام من الآن، وبعدها سيتحدد مدى موقف اللاعب بشكل نهائي.