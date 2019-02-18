رياضة | تحت قيادة سولسكاير.. بوجبا يساهم بـ15 هدفا مع مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحت قيادة سولسكاير.. بوجبا يساهم بـ15 هدفا مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد هدفاً مميزاً في شباك تشيلسي وذلك بالدقيقة 42 قي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

وساهم بول بوجبا بـ15 هدفا في 10 مباريات محلية تحت قيادة أولي جونار سولسكاير الذي جاء خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو.

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‏وكانت أرقام بول بوجبا تحت قيادة جوزيه مورينيو هذا الموسم في 20 مباراة كالتالي "سجل 5 أهداف وصنع 4 أهداف"، أما تحت قيادة جونار سولسكاير في 12 مباراة "سجل 9 أهداف وصنع 6 أهداف".

ويتقدم مانشستر يونايتد على حساب تشيلسي بهدفين دون مقابل عن طريق الثنائي؛ أندير هيريرا بالدقيقة 31 وبول بوجبا في الدقيقة 42.