رياضة | المقاصة يطلب تأجيل مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يطلب تأجيل مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مسؤولو نادي المقاصة اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراة الزمالك ببطولة الدوري الممتاز.

وفاز المقاصة على وادي دجلة (2-1) في الدوري الممتاز.

Advertisements

وقال طلعت يوسف المدير الفني لفريق المقاصة أن ناديه أرسل خطابًا رسميًا اليوم الاثنين إلى الاتحاد المصري يطلب فيه تأجيل مباراته مع الزمالك يوم 27 فبراير الجاري، في ربع نهائي كأس مصر.

وأضاف مدرب الفريق الفيومي :"سنواجه حرس الحدود في الإسكندرية، يوم 22 فبراير، ثم نلعب ضد الزمالك يوم 27 بالإسكندرية أيضًا، وبعدها بـ48 ساعة فقط سنواجه الإنتاج الحربي بالقاهرة".

وناشد يوسف الجبلاية بتأجيل لقاء الزمالك أو مباراة الإنتاج الحربي، ولو لمدة 24 ساعة، ليحصل الفريق على قسط من الراحة.