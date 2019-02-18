رياضة | مانشستر يونايتد يزيد من أوجاع تشيلسي ويُخرجه من كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يزيد من أوجاع تشيلسي ويُخرجه من كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل مانشستر يونايتد إلى دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه المُستحق على تشيلسي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على معلب "ستانفورد بريدج" معقل البلوز، ضمن منافسات دور الستة عشر.

افتتح أندير هيريرا التسجيل لمان يونايتد في الدقيقة 31 إثر ضربة رأسية متقنة سكنت شباك كيبا حارس البلوز، وأضاف الفرنسي المتألق بول بوجبا الهدف الثاني للشياطين الحُمر في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول من ضربة رأسية قوية هزت شباك تشيلسي.

وكان تشيلسي قد خسر بنتيجة 6-0 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.