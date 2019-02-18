رياضة | أهم أخبار ليفربول اليوم الإثنين 18 فبراير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ليفربول اليوم الإثنين 18 فبراير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ليفربول الإنجليزي اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رفض النادي بيع الدول المصري محمد صلاح ليوفنتوس.

وإليكم أهم أخبار ليفربول اليوم :

- ليفربول يسعي لحل الأزمة قبل موقعة البايرن

لا يزال ليفربول بقيادة مديره الفني يورجن كلوب ينتظر موقف مدافعه الكرواتي قبل مواجهة بايرن ميونيخ يوم غد الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية: سوف ننتظر حتي اللحظات الأخيرة لمعرفة موقف مشاركة لوفرين في لقاء بايرن ميونيخ.

- قائد ليفربول: مباراة بايرن ميونيخ أصعب مواجهة هذا الموسم

‏أكد جوردان هندرسون قائد نادي ليفربول الإنجليزي، أن مباراة فريقه ضد نادي بايرن ميونيخ تعد صعبة للغاية، والتي ستجمع بين الفريقين غدا، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال هندرسون في تصريحات صحفية: " أشعر بأنني في حالة جيدة الآن، وكنت أواجه مشكلة بسيطة قبل مباراة ويستهام الماضية بالدوري الإنجليزي، لكن غبت لعدم المخاطرة فقط

- كلوب يطلق تصريحا مُخيفا قبل مواجهة بايرن ميونيخ

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أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب عشية مواجهة فريقه لنادي بايرن ميونخ في ذهاب الدور 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، أن وضع الفريق "البافاري" حالياً يجعله "أكثر خطورة".

بدأ بايرن بطل الدوري الألماني في آخر 6 مواسم، الموسم بشكل غير منتظم، حيث يحتلون المركز الثاني في "البوندسليغا" على بعد نقطتين من بروسيا دورتموند الذي تنقصه مباراة.

وقال كلوب: "إنهم يسيطرون على الدوري، كان من الواضح أن هذا العام سيكون مختلفاً، لكي تصبح بطلاً تحتاج رغبة المرة الأولى بجودة الطموح الحقيقي، ربما لم يكن لديهم ذلك في بداية الموسم، ولكنهم يقلبون الوضع حالياً، هذا يجعلهم أكثر خطورة من وجهة نظري.

- عاجل.. ليفربول يرد على عرض يوفنتوس بشأن بيع "صلاح"

صرف مسؤولو نادي ليفربول الإنجليزي عدم رغبتهم في التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي وذلك خلال الفترة الحالية.

وفكرت إدارة الريدز في أن تحصل على خدمات ديبالا بدلا من المصري محمد صلاح الذي قد يرحل إلى يوفنتوس أو ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأوضحت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن نادي ليفربول يرفض تماماً فكرت التفريط في خدمات المصري محمد صلاح، حتى لو تعاقد مع مهاجم يوفنتوس.

- صدمة جديدة في ليفربول قبل معركة بايرن ميونيخ

يشعر جمهور ليفربول بحالة من الذعر بعد سماع خبر إصابة البرازيلي روبرتو فيرمينيو قبل المواجهة المرتقبة ضد بايرن ميونيخ في ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول على ملعب الأنفيلد نظيره بايرن ميونيخ يوم غدٍ الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة "الميرور" البريطانية إن البرازيلي فيرمينو لم يشارك في تدريبات نادي ليفربول، وسط العديد من الشائعات التي تشير إلى إصابته بفيروس.