رياضة | المقاصة يعبر دجلة ويدخل المربع الذهبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يعبر دجلة ويدخل المربع الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مصر المقاصة فوزا ثمينا على حساب فريق وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف اليوم الإثنين على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الـ23 لمسابقة الدوري.

جاءت اهداف مصر المقاصة عن طريق ميدو جابر في الدقيقة 47، ومحمد تونى فى الدقيقة 56، بينما سجل هدف دجلة اللاعب محمد صلاح في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاصة للنقطة 34 محتلاً المركز الرابع، فيما يحتل وادى دجلة المركز الـ17 برصيد 20 نقطة.