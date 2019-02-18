رياضة | تفاصيل عقد أجايي مع الأهلي بعد التمديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عقد أجايي مع الأهلي بعد التمديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تمديد عقد جونيور أجايي، لاعب الفريق، لمدة موسمين قادمين.

ورحب النيجيري جونيور أجايي بالتجديد للنادي الأهلي لمدة موسمين قادمين بالإضافة للموسم المتبقي في عقده مع القلعة الحمراء حالياً ليصل إلى 3 مواسم رسمياً مع الفريق.

وجاء تمديد عقد أجايي مع الأهلي لمدة موسمين فقط بناء على رغبة اللاعب نفسه الذي اشترط ذلك في مفاوضاته مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يحصل أجايي مع الأهلي على 800 ألف دولار أي ما يعادل 14 مليون ونصف جنيه في الموسم الواحد ، أي بزيادة 300 ألف دولار، عن العقد القديم وذلك بعد تمديد عقده مع القلعة الحمراء ليدخل ضمن الكبار بالفريق من ناحية الراتب السنوي ليتساوي مع علي معلول الظهير الأيسر وحسين الشحات القادم من العين الإماراتي.