رياضة | حسام عوار: أفكر في كيفية اللعب ضد ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام عوار: أفكر في كيفية اللعب ضد ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية حسام عوار (20 عاماً)، إن مواجهة برشلونة في ذهاب دور 16، تعد أهم مباراة في مسيرته.

وقال عوار الذي بات أحد أعمدة ليون حيث تأهل في قطاع ناشئيه كأسماء أخرى مثل صامويل أومتيتي وكريم بنزيما، إنه كبر وهو يشاهد بإعجاب لاعبين مثل تشافي هرنانديز وأندريس إنييستا.

وصرح اللاعب: "لطالما شاهدتهما يلعبان وأعجبت كثيراً بالفريق الذي كانا جزءاً منه، ستكون مباراة لها أهميتها بالنسبة لي، الأهم في مسيرتي القصيرة، أشعر بحماس واستثارة، لكن لن أترك تلك الأخيرة تقودني".

ولم يخف عوار انبهاره بالأرجنتيني ليونيل ميسي وفرصة اللعب أمام أسطورة من هذا العيار.

وأشار اللاعب: "أفكر في المسألة بكل التأكيد، في أنني سألعب ضده، لكن لا يمكننا التركيز في لاعب أو اثنين، هم كثيرون ومعتادون على هذه النوعية من المباريات".

وتجاهل اللاعب الرد على الشائعات التي تربط بينه وبين برشلونة، معتبراً من ناحية أخرى أن مدرب فريقه برونو جينيسيو سيكون قادراً على العثور في شروخ في طريقة لعبة برشلونة لاستغلالها".