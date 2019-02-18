رياضة | طائرة بني سويف تسقط أمام الشمس بالدورى الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة بني سويف تسقط أمام الشمس بالدورى الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي بني سويف مباراته امام ضيفه نادي الشمس بنتيجة أشواط 3 / 1، في إطار المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى لتحديد المراكز من التاسع للسادس عشر للممتاز “أ”، وذلك على ملعب الصالة المغطاة باستادبني سويف.

وكان فريق طائرة بني سويف، قد صعد للدور قبل النهائي للمسابقة، بعد احتلاله المركز الرابع بالمجموعة الثانية بالدور التمهيدي للدوري الممتاز “أ”ويضمن البقاء بالممتاز الموسم المقبل.

يقود الفريق السويفي جهاز فني مكون من محمد سليمان، مديرًا فنيًا، ومحمد عبد العزيز، مدربًا عامًا، والدكتور ناجي رضوان، أخصائي العلاج الطبيعى والتأهيل، وأحمد دسوقي، المدير الإداري.