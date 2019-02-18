رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين 18 فبراير.. نجم البرسا يقترب من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين 18 فبراير.. نجم البرسا يقترب من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق برشلونة لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد ليون الفرنسي مساء الأربعاء وذلك في ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع الخليج 365 الرياضي أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين والموافق 18/2/2019:

- زوجة نجم برشلونة تُقربه من إنتر ميلان

اقترب الدولي الكرواتي ايفان راكيتيتش لاعب فريق برشلونة من الانتقال إلى الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نجم البارسا بات قريباً من الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي في صيف 2019.

وكشفت الصحيفة أن إدارة البارسا رفضت طلب الدولي الكرواتي ايفان راكيتيتش بزيادة راتبه الذي ينتهي في صيف 2021.

- جريزمان يكشف سر رفضه الانضمام لبرشلونة

تحدث النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني خلال لقاء صحفي قبل مواجهة يوفنتوس الإيطالي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال جريزمان في تصريحاته التي نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: ستكونان مباراتين قويتين للغاية أمام يوفنتوس على الجانب الفني بوجود لاعبين ذي مستوى عالٍ، وخوض أولى المباريات على ملعبنا يُعد حافزًا إضافيًا لنا، فكل مباراة في ميتروبوليتانو بدوري أبطال أوروبا تسيطر عليها أجواء رائعة، وهذا ما نحتاجه.

- 120 مليون يورو تشعل حرب بين برشلونة وباريس سان جيرمان

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صراع التعاقد مع هدف برشلونة للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأعلن باريس سان جيرمان الفرنسي عن رغبته في التعاقد مع جواو فيلكس موهوب فريق بنفيكا البرتغالي والذي يبلغ من العمر 19 عاما.

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- كابيلو يطلق تصريح مثير في حق ميسي

مدح المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو ، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني قبل المواجهة المرتقبة للبلوجرانا ، غدًا الثلاثاء ، ضد ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال كابيلو في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: ميسي وحده لا يستطيع الفوز بكأس العالم

- ريال مدريد يخطط لخطف هدف برشلونة

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن نادي ريال مدريد قد وجه ضربة موجعة إلى برشلونة في صفقة جديدة.

وكانت الصحف الاسبانية قد ربطت بين رابيو والانضمام إلى فريقي برشلونة وريال مدريد وليفربول وتوتنهام في الصيف المقبل، في ظل عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

- الكشف عن شرط تجديد عقد فالفيردي مع برشلونة

يدرس إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني، مسألة منح العديد من لاعبي فريق الشباب لاماسيا فرصة للتواجد مع الفريق الأول خلال المباريات القادمة.

وقالت صحيفة سبورت، إن إدارة نادي برشلونة عندما قامت بتجديد عقد فالفيردي في الأيام الماضية قد وضعت شرطاً أمامه وهو منح اللاعبين الشباب فرصة للمشاركة مع الفريق الأول.

- خائن برشلونة يتحدث عن أسلوب فالفيردي

رفض أسطورة كرة القدم البرتغالية لويس فيجو التشكيك في جودة فريق برشلونة قبل مواجهة ليون غدًا الثلاثاء في إطار ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وأبدى فيجو الملقب بالخائن في كتالونيا ، رأيه في أسلوب لعب برشلونة تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي ، وقال لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: لا يمكن تحليل أسلوب لعب برشلونة في مباراة أو مباراتين فقط.