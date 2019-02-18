رياضة | مورينيو يحدد وجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يحدد وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، في التدريب بالدوري الفرنسي في الفترة المقبلة.

وقال مورينيو خلال تحليله لمباراة مونبيليه وليل عبر قناة بين سبورتس الرياضية : "دربت في 4 دوريات مختلفة، ولكن لدي شغف التدريب بالدوري الفرنسي، ومعرفة أجواءه أكثر خلال مرحلتي التدريبية".

وأضاف : "أحب التعرف على الثقافات المختلفة في الدوريات الأوروبية، ولم اتشرف بالتدريب في الدوري الفرنسي، واتمنى ذلك في المواسم القادمة".

يذكر أن مسئولي مانشستر يونايتد قد أعلنوا إقالة مورينيو في الفترة الأخيرة، بسبب سوء نتائج الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.