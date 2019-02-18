رياضة | ريال مدريد يحدد سعر بيع بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد سعر بيع بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية وفقًا للتقارير الواردة من موقع Telemadrid ، أن ريال مدريد على استعداد لفتح باب الرحيل لجاريث بيل بنهاية الموسم الحالي ، بسبب سوء وتذبذب مستواه في الوقت الراهن.
وأوضح الموقع أن ريال مدريد فقد صبره مع الويلزي جاريث بيل و حددوا بالفعل سعره للأندية الراغبة بالتعاقد معه الصيف المقبل ، السعر يتراوح بين 120 إلى 150 مليون يورو.
وأصبحت أيام الويلزي معدودة داخل ملعب سانتياجو برنابيو ، خاصة بعد أن فقد مكانه الأساسي في تشكيلة المدرب سولاري للاعب البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور.
ويمتلك ريال مدريد الحجج الكافية لبيع بيل ، وسيعرضه للبيع في الصيف بسعر يتراوح بين 120 إلى 150 مليون يورو.