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رياضة | ريال مدريد يحدد سعر بيع بيل

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أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد حدد سعر بيع جناحه الويلزي جاريث بيل في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية وفقًا للتقارير الواردة من موقع Telemadrid ، أن ريال مدريد على استعداد لفتح باب الرحيل لجاريث بيل بنهاية الموسم الحالي ، بسبب سوء وتذبذب مستواه في الوقت الراهن.

وأوضح الموقع أن ريال مدريد فقد صبره مع الويلزي جاريث بيل و حددوا بالفعل سعره للأندية الراغبة بالتعاقد معه الصيف المقبل ، السعر يتراوح بين 120 إلى 150 مليون يورو.

وأصبحت أيام الويلزي معدودة داخل ملعب سانتياجو برنابيو ، خاصة بعد أن فقد مكانه الأساسي في تشكيلة المدرب سولاري للاعب البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور.

ويمتلك ريال مدريد الحجج الكافية لبيع بيل ، وسيعرضه للبيع في الصيف بسعر يتراوح بين 120 إلى 150 مليون يورو.

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