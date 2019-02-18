رياضة | ريال مدريد يحدد سعر بيع بيل

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد حدد سعر بيع جناحه الويلزي جاريث بيل في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية وفقًا للتقارير الواردة من موقع Telemadrid ، أن ريال مدريد على استعداد لفتح باب الرحيل لجاريث بيل بنهاية الموسم الحالي ، بسبب سوء وتذبذب مستواه في الوقت الراهن.

وأوضح الموقع أن ريال مدريد فقد صبره مع الويلزي جاريث بيل و حددوا بالفعل سعره للأندية الراغبة بالتعاقد معه الصيف المقبل ، السعر يتراوح بين 120 إلى 150 مليون يورو.

وأصبحت أيام الويلزي معدودة داخل ملعب سانتياجو برنابيو ، خاصة بعد أن فقد مكانه الأساسي في تشكيلة المدرب سولاري للاعب البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور.