رياضة | الخطيب يطمئن على رئيس قناة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يطمئن على رئيس قناة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاطمئنان على الحالة الصحية للكاتب الصحفي خالد توحيد، رئيس قناة النادي، والذي تعرض لوعكة صحية ظهر اليوم، الاثنين، وتم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي لتلقّي العلاج والقيام بالفحوصات اللازمة.

وقام الكابتن محمود الخطيب بزيارة رئيس قناة الأهلي في المستشفى، واستفسر من الفريق الطبي المعالج عن تطورات حالته الصحية، بعد دخوله غرفة العناية المركزة.

وحرص رئيس النادي على التوجيه بضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة على أفضل ما يكون، وتقديم أوجه الدعم والمساندة كافة، من أجل العمل على تحسن حالته وتخطي الوعكة الصحية التي لحقت به.

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وكان الكاتب الصحفي خالد توحيد قد تعرض إلى وعكة صحية طارئة أثناء تواجده في مقر النادي بالجزيرة، ظهر اليوم، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات للقيام بالإسعافات والفحوصات اللازمة.

كما حرص العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي؛ وأعضاء مجلس إدارة النادي، على متابعة الحالة الصحية للكاتب الصحفي خالد توحيد، رئيس قناة النادي.

وقام العامري فاروق وأعضاء مجلس الإدارة بزيارة «توحيد» في المستشفى من أجل الوقوف على حالته الصحية بعد دخوله غرفة العناية المركزة، والاطمئنان من الفريق الطبي المعالج له على تطورات حالته الصحية.

وأكّد أعضاء المجلس على الدعم الكامل للكاتب الصحفي وتوفير كافة ما يلزم من رعاية طبية على أعلى مستوى، فيما كان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، قد قام بزيارة «توحيد» في المستشفى للاطمئنان عليه، وعلى تطورات حالته الصحية.