شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار برشلونة اليوم الأثنين 18 / 2 / 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- يستعد برشلونة لخوض مباراته الهامة أمام ليون الفرنسي غدا الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفردت الصحف العالمية مساحات واسعة للحديث عن هذه المباراة الهامة، والتي جاءت أهم اخبارها كالتالي.

فالفيردي عن مباراة ليون: ستكون معقدة ومخيفة

تحدث إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن مباراة الغد التى تجمع فريقه أمام أولمبيك ليون الفرنسي، وقال إنه يرى أنها ستكون معقدة، لاسيما أن ملعب "أولمبيك ليون بارك" يعد من الملاعب المخيفة فى عالم كرة القدم.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "ليون فى ملعبه مخيف، أتوقع مباراة صعبة للغاية، ولكننا وصلنا إدلى دور الـ16 ونتشوق بشدة إلى خوض هذه المباراة".

وأضاف: "ليون لم يخسر أى مباراة فى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، هم فريق رائع على ملعبهم، ولكننا فريق هجومي على أى ملعب".

وعن عودة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي علق: "أومتيتي لم يضغط ليكون في القائمة، هو جاهز لذلك متواجد في قائمة الفريق".

وتابع: "دوري الأبطال بطولة قاسية ومعقدة، قيل إننا لم نسجل خارج أرضنا، فسجلنا ضد أيندهوفن وإنتر وتوتنهام، سيكون من الخطأ أن نفكر في الإياب من الآن، نحن نفكر فقط في مباراة الذهاب غدًا، نحن متحمسون للفوز".

نجم برشلونة يخشى مصير الموسم الماضي أمام روما

عبر الأسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة، عن تقديره لفريق ليون الفرنسي قبل المواجهة التي تجمع بينهم غدا الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقال بوسكيتس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، "لدي الكثير من الاحترام لليون، نعلم نتائجهم الرائعة ضد باريس والسيتي ولكنها مباريات مختلفة".

وواصل، " دوري ابطال اوروبا يختلف من دور المجموعات لمراحل خروج المغلوب ونحن ندرك ما يمكنهم فعله، لذا يجب ان نكون حذرين و ان لا نرتكب الاخطاء مثل اقصاء الموسم الماضي أمام روما الإيطالي".

وتابع، "نحن نتوقع نسخة كبيرة من ليون، خاصة أنهم لم يخسروا اي لقاء في دوري المجموعات لديهم فريق قوي و امام جمهورهم يريدون الفوز".

وشدد، "من المهم جداً التسجيل هنا في ليون، والحصول على نتيجة جيدة والتسجيل يمنحك خيارات جيدة للغاية، حتى لو خسرت فان التسجيل يوفر لك خيارات للعودة في الاياب".

وأضاف بوسكيتس، "دوري الابطال بطولة مختلفة ما قمنا به حتى الان غير كافي لكن طموحنا كبير، نحن الان في دوري الاقصائي و الامر يختلف عن المجموعات".

أوضح، " كانت مشكلتنا دائماً في الخروج عندما نلعب خارج ملعبنا في السنوات الاخيرة، يجب ان نكون أكثر صلابة وان نعرف كيف نعاني وان نكون فريق متماسك وصعب، سنحاول التنافس بشكل أفضل والحصول على نتيجة جيدة".

وأتم بوسكيتس حديثه، " كان شهر صعب بمباريات صعبة لكن هدفنا هو الوصول للمباريات الحاسمة في افضل حال، صحيح ان مستوانا انخفض قليلا لكن هذا يحدث لجميع الفرق، نحن في وضعية مريحة في الليجا لكن الان نحن في منافسة مغايرة تماما، نهدف للفوز غدا و التأهل".

رقم سلبي لسواريز قبل موقعة ليون

سعى الدولي الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني، لتحطيم رقمه السلبي بعدم التسجيل خارج قواعد "كامب نو"، في المباراة المرتقبة مع مضيفه ليون الفرنسي مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن الرقم السلبي لسواريز ، حيث قالت في تقريرها اليوم أن "سواريز يعاني من إحراز الأهداف في المباريات التي تقام خارج ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا".

وتابعت الصحيفة: "سواريز فشل في التسجيل في أخر 3 مواسم، حيث يعود أخر هدف أحرزه الأوروجواياني لعام 2015 أمام روما الإيطالي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الأولمبيكو"، والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق".

وأضافت الصحيفة: "وظهر سواريز بأسوء أداء له طوال الموسم، في مباراة بلد الوليد في الجولة الماضية بالدوري الإسباني، والتي أنتهت بفوز صعب للبارسا بنتيجة هدف دون مقابل".