شكرا لقرائتكم خبر عن بوسكيتس : نأمل ألا يتكرر سيناريو "سيتي" معنا والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_أكد متوسط الميدان الإسباني "سيرجو بوسكيتس"، لاعب فريق برشلونة الإسباني، أن فريق ليون الفرنسي فريق قوي وعنيد، ويجب عليهم احترامه، فقد تفوق علي فريقين مرشحان للقب "باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي".

وقال "بوسكيتس" خلال المؤتمر الصحفي :" لقاء ليون هي منافسة مختلفة، ما قمنا به حتي الأن غير مرضي سواء في الليجا أو دوري أبطال أوروبا، لذا لدينا طموحات كبيرة لتقديم أداء أفضل".

وأضاف:" هناك مباراة عودة ونعلم مدي قوة الخصم،ولهذا سنحاول حسم اللقاء غدا".

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وأكمل :" سنواجه أقوي نسخة من فريق ليون، فهو فريق لم يتعرض للخسارة سوي مرة واحدة في دور المجموعات، وهو فريق يمتلك لاعبين مميزين ويرغبون في تقديم أفضل ما لديهم".

وأختتم حديثه قائلا:" بالنسبة لفوز ليون علي مانشستر سيتي، لقد كانوا مباراتين مختلفتين، لقد لعبوا بطريقة مميزة وهذا هو سبب فوزهم علي فريق قوي مثل "سيتي"، لهذا نحن نحترمهم ونأمل ألا يتكرر هذا معنا".