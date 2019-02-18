شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار ريال مدريد اليوم الأثنين 18 / 2 / 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- مازالت أصداء هزيمة ريال مدريد أمام جيرونا أمس الاحد 2 - 1 ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الأسباني تلقي بظلالها على بعض الصحف الأسبانية.

واهتمت بعض الصحف بأخبار النادي الملكي عقب الهزيمة المفاجئة من الفريق الكتالوني، والتي جاءت أهمها كالتالي.

300 مليون يورو تكلفة خسارة ريال مدريد أمام جيرونا

تسببت خسارة ريال مدريد أمام جيرونا أمس الأحد بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 24 من الليجا في حدوث أزمة كبيرة داخل قلعة النادي الملكي.

وكشفت صحيفة "ديفينسا سنترال"، أن أدارة النادي الملكي متمثلة في الرئيس فلورنتينو بيريز، ستقوم بتجهيز 300 مليون يورو من أجل تدعيم الفريق بصفقات كبيرة بجانب المواهب الشابة.

وتابعت، الخسارة أمام جيرونا في الدوري الأسباني، أثارت الشكوك مرة أخرى على قدرة الفريق الملكي على المنافسة على البطولات هذا الموسم.

وأضافت، المرشح الأكبر ليتم التعاقد معه في ريال مدريد هو البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي وقيمة الصفقة ستكون 100 مليون يورو، ولكن بيريز يأمل بالتعاقد مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان ومستعد لدفع 300 مليون يورو للتعاقد مع لاعب برشلونة السابق.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، و 9 نقاط عن برشلونة المتصدر.

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ريال مدريد يحدد سعر بيع جاريث بيل

أكدت شبكة "تيلي مدريد" في تقرير لها بأن إدارة نادي ريال مدريد نفذ صبرها من النجم الويلزي جاريث، وهي على إستعداد للتخلي عنه خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية في نهاية الموسم .

وأضافت، نادي ريال مدريد سيتخلى عن جاريث بيل بمبلغ يتراوح مابين 120 و150 مليون يورو، وتسعى العديد من الأندية للحصول على خدماته اللاعب في نهاية الموسم أبرزها مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين .

ويعيش جاريث بيل فترة سيئة مع النادي الملكي، حيث ياشرك اللاعب على فترات متباعدة بسبب تكرار الإصابات وسوء مستواه الفني.

شروط ريال مدريد للموافقة على بيع إيسكو ليوفنتوس

وضع نادي ريال مدريد بعض الشروط للموافقة على بيع لاعب الفريق إيسكو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة "دون بالون"، أن الفريق الملكي طلب مبلغ قيمته 80 مليون يورو للموافقة على رحيل إيسكو إلى السيدة العجوز في الصيف القادم.

وتشهد الفترة الماضية أزمة بين إيسكو وسانتياجو سولاي المدير الفني لريال مدريد، بعد عدم مشاركة اللاعب مع الفريق الملكي بكشل كبير منذ توليه المسئولية الفنية.