شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي عن مباراة ليون: ستكون معقدة ومخيفة والان مع التفاصيل

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليون الفرنسي، وذلك في المباراة التي ستجمع الفريقين غدًا الثلاثاء، ضمن مواجهات الدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتحدث إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن مباراة الغد التى تجمع فريقه أمام أولمبيك ليون الفرنسي، وقال إنه يرى أنها ستكون معقدة، لاسيما أن ملعب "أولمبيك ليون بارك" يعد من الملاعب المخيفة فى عالم كرة القدم.

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وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "ليون فى ملعبه مخيف، أتوقع مباراة صعبة للغاية، ولكننا وصلنا إدلى دور الـ16 ونتشوق بشدة إلى خوض هذه المباراة".

وأضاف: "ليون لم يخسر أى مباراة فى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، هم فريق رائع على ملعبهم، ولكننا فريق هجومي على أى ملعب".

وعن عودة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي علق: "أومتيتي لم يضغط ليكون في القائمة، هو جاهز لذلك متواجد في قائمة الفريق".

وتابع: "دوري الأبطال بطولة قاسية ومعقدة، قيل إننا لم نسجل خارج أرضنا، فسجلنا ضد أيندهوفن وإنتر وتوتنهام، سيكون من الخطأ أن نفكر في الإياب من الآن، نحن نفكر فقط في مباراة الذهاب غدًا، نحن متحمسون للفوز".