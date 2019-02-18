شكرا لقرائتكم خبر عن ديل بييرو: يوفنتوس الأفضل في أوروبا بفضل عقلية رونالدو والان مع التفاصيل

الخليج 365- أشاد الإيطالي أليساندرو ديل بييرو لاعب يوفنتوس السابق، بنجم الفريق الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال ديل بيرو في تصريحات مع لاجازيتا ديلو سبورت، "كنت أتوقع انضمامه لليوفي، أنه لاعب رائع، يتمتع بعقلية مميزة والتي انسجمت مع عقلية نادي يوفنتوس".

وتابع، " اصبح من الصعب هزيمة السيدة العجوز هذا الموسم، ومع رونالدو أعتقد أن اليوفي هو أفضل فريق في أوروبا".

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وعلق ديل بييرو على مبارة يوفنتنوس وأتلتيكو مدريد بثمن نهائي دوري الأبطال قائلا، "لا يستطيع أحد أن يتوقع نتيجة اللقاء، الاتلتي فريق جيد ويمتلك نجوم رائعين".

وتحدث أسطور اليوفي عن موقف الفريق من المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، "يوفنتوس في طريقه للقب الثامن على التوالي، أشعر بالضيق للفرق الأخرى، لكن يوفنتوس قوي جدا ويستطيع الفوز بالعديد من الألقاب المتتالية".

وأبدى دييل بيرو غضبه من أزمة الأرجنتيني إيكاردي مع انتر ميلان، " إنه شيء سيء للغاية، إيكاردي مازال لاعب صغير، وأتمنى ان يحل مشكلته مع الانتر قريبا".

وأتم أسطوروة اليوفي حديثه بالأشادة بلاعب روما الشاب نيكولو زانيولو قائلأ، " لديه قدرات مذهلة، لايزال بإمكانه أن ينمو كثيرا".