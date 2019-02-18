أخبار ليفربول اليوم الأثنين 18 / 2 / 2019

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الخليج 365- يستضيف غدا الثلاثاء ليفربول الإنجليزي نظيره بايرن ميونخ الألماني في المبارة التي تجمعهم على ملعب انفيلد ضمن منافسات ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتهتم الصحف العالمية بأحداث وكواليس المواجهة المثيرة والتي جاءت أبرز وأهم أخبارها كالتالي.

اخبار ليفربول اليوم الأثنين 18 / 2 / 2019

ليفربول يتلقى ضربة قوية قبل لقاء بايرن ميونخ بالأبطال

تلقي فريق ليفربول ضربة قوية قبل مباراته المرتقبة, أمام العملاق البافاري بايرن ميونخ.

وتفتقد كتيبة الألماني يورجن كلوب للثلاثي فيرجيل فان دايك وجو جوميز وديان لوفرين في خط دفاع الريدز, حيث يغيب الأول عن المباراة بعد حصوله على ثلاث بطاقات صفراء في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا, ويأتي غياب الهولندي بمثابة ثغرة كبيرة في دفاع ليفربول في ظل اعتماد الفريق عليه منذ انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية.

ويستمر الإنجليزي جو جوميز في غيابه عن الريدز, منذ مباراته الأخيرة مع الأحمر في ديسمبر الماضي أمام بيرنلي في مسابقة الدوري الإنجليزي, وفاز بها ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف, ولم يكمل جوميز اللقاء بعد تعرضه لإصابة في كاحل القدم, فيما تطول الشكوك الهولندي لوفرين في اللحاق بالمباراة بعد عدم اكتمال شفاءه من الإصابة في أوتار الركبة.

وتبقى الحلول المطروحة أمام قائد الكتيبة الحمراء, يورجن كلوب, الدفع بلاعبه فابينيو في خط الدفاع بديلاً للهولندي فان ديك, وإشراك أرنولد مكان ميلنر ليتقدم الأخير لنصف الملعب, ليتكون خط الدفاع الريدز من أرنولد وروبيرتسون وماتيب وفابينيو وأمامهم ميلنر وهندرسون وكيتا وفي الخط الأمامي الثلاثي صلاح وفيرمينيو وماني.

إصابة نجم بايرن ميونخ قبل مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

تغيب ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونخ عن تدريبات فريقه اليوم استعدادا لمواجهة ليفربول.

وكشفت صحيفة "بيلد"، أن ليون جوريتسكا غاب عن تدريبات الفريق البافاري اليوم، بسبب مشكلة في كاحله الأيمن، لكنه تدرب بشكل فردي بدلا من ذلك".

وفي نفس السياق أكد كوفاتش المدير الفني لبايرن، أن الفرنسي كينجسلي كومان بحالة جيدة، لكنه سينتظر حتى الغد للتأكد من سلامته قبل المشاركة في المباراة.

مدرب البارفاري: نمتلك الخبرة الكافية لعبور عقبة ليفربول

تحدث الكرواتى نيكو كوفاتش المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ، عن الصعوبة الكبيرة التى تنتظر فريقه فى مواجهة مضيفه فريق ليفربول.

قال كوفاتش فى المؤتمر الصحفى الخاص بلقاء ليفربول فى دورى الأبطال: "أعتقد أن القرعة كانت صعبة عندما وضعتنا أمام ليفربول، بالنظر إلى ما حققه الفريق الإنجليزي الموسم الماضى فى البطولة ووصوله للمباراة النهائية".

وأضاف مدرب الفريق البافارى: "علينا أن تستحوذ على الكرة فى مباراة الغد، وخلق الفرص، ولكن عندما يهاجمنا الفريق المنافس يجب أن ندافع بشكل جيد، أعتقد أنها ستكون معركة ويجب أن نقدم أفضل مستوى لدينا".

تابع المدرب الكرواتى:"نمتلك المزيد من الخبرات الكافية فى مباراة مثل ليفربول، يجب أن نكون فى كامل تركيزنا منذ اللحظة الأولى، وامتلاك العديد من الحلول على مدار شوطى اللقاء".

وتحدث مدرب بايرن عن حالة كل من ريبيرى وكومان: "ريبيرى يحتاج إلى الراحة فهو لم ينم بسبب انتظار مولوده الجديد، أما كومان فهو فى حالة جيدة وسيكون جاهزًا لخوض المباراة".

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ويذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين سوف تقام يوم الأربعاء 13 مارس المقبل على ملعب "أليانز أرينا"، معقل فريق بايرن ميونخ.

كلوب يتحدث عن الأزمة الدفاعية للريدز قبل موقعة دوري الأبطال

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن موقف لاعبي فريقه المصابين قبل المواجهة المنتظرة أمام بايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشف كلوب عن الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن لوفرين تدرب بالأمس مع المجموعة وسنرى غدًا إمكانية مشاركه أم لا، كما أن شاكيري لاعب وسط الفريق تدرب مع المجموعة وظهر بشكل جيد.

ويغيب الهولندي الدولي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول عن مواجهة الذهاب بسبب الإيقاف، بينما سيغيب جو جوميز بسبب الإصابة، وتحوم الشكوك حول لحاق لوفرين.

شكوك حول مشاركة نجم ليفربول أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال

قد يغيب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول عن مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ والمقرر لها مساء غد الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كشفت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن المهاجم البرازيلي غاب عن تدريبات اليوم، بعد إصابته بفيروس حال دون مشاركته في التدريبات".

وأضافت، يأمل ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب في شفاء اللاعب قبل المباراة، ليقود خط الهجوم أمام الفريق البافاري".

وتابعت، في حال غياب فيرمينو، سيتم الاعتماد على المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج كبديل للمهاجم البرازيلي في خط الهجوم.

وأتمت، كما أن الكرواتي ديان لوفرين مدافع الريدز سيغيب عن المباراة، بسبب إصابته في أوتار الركبة، حيث لم يشارك اللاعب مع الفريق الإنجليزي منذ شهر يناير الماضي.

نوير يشيد بأجواء ملعب أنفيلد قبل مواجهة ليفربول

أشاد الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ باجواء ملعب انفيلد الذي يستضيف مباراة فريقه أمام ليفربول.

وقال نوير في مقابلة مع "espn"، " أتطلع للعب هناك في انفيلد، سمعنا الكثير عن مشجعين ليفربول والأجواء الرائعة داخل الملعب".

وتابع، "ستكون مباراتين عظيمتين بالنسبة لنا، من المهم الاستمرار في بطولة دوري أبطال أوروبا، إنها مثل المواجهات النهائية، كل من يشاهد كرة القدم يعرف أنها أجواء خاصة".

وأضاف، " بطبيعة الحال، أجواء الملعب ستؤثر علينا، أنا أحب ذلك عندما يهتف المشجعين بالقرب من المرمى، ولكن إذا كنت تريد التحدث مع زملائك في الملعب، فهذا ليس بالأمر السهل عندما تكون الأصوات عالية، فهم لا يستطيعون سماعك، عليك أن تتواصل بطريقة مختلفة".

وتحدث نوير عن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قائلا، "أعتقد أننا نعرف كلوب و نعرف أسلوبه، و هو يعرف بايرن ميونخ كذلك، لا أحد في وضع أفضل، نحن نعرفه، هو يعرفنا"

كما أشاد الألماني بحارس مرمى الريدز أليسون بيكر، " أحب أسلوبه، رأيته في روما و رأيته مع المنتخب البرازيلي, و هو يقوم بعمل رائع".

وعلق نوير على ما حدث لمواطنه كاريوس حارس الريدز السابق في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، " كنت مع المنتخب، و شاهدنا المباراة معا، كنا نأمل أن يقدم أداء جيدًا، لقد شعرت به حقا، كان يومًا حزينًا لحراس المرمى".

وأتم حارس الفريق البافاري، " خط هجوم الريدز، لديهم تركيبة جيدة جدا، و سريعة و لديهم هجمات مرتدة خطيرة، لكننا نعرف ذلك، رأينا كيف يلعبون ضد الفرق، علينا أن نبقى متكاتفين و نحضر خطة جيدة عندها ستكون لدينا حماية جيدة لدفاعنا".