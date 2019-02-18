عصام شلتوت: اتحاد الكرة لن يلغى مباراة مصر ونيجيريا حفاظًا على الأجندة الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عصام شلتوت، الناقد الرياضى ورئيس التحرير التنفيذى باليوم السابع، إن "اتحاد الكرة لن يتخذ قرارًا بإلغاء مباراة مصر مع نيجيريا فى مارس المقبل، حفاظًا على الأجندة الدولية، وذلك على خلفية أحداث العنف فى نيجيريا".
وأضاف "شلتوت"، خلال مداخلة ببرنامج "رأى عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أن نيجيريا دولة كبيرة، وربما تنقل المباراة من مدينة لأخرى، ولن تستسلم لأحداث العنف، وستسعى للحفاظ على سير الحياة الطبيعية ومنها مباراتها مع مصر فى مارس المقبل.
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