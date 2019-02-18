طلعت يوسف لمصراوي: نفكر في مواجهة الزمالك بفريق 97



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد طلعت يوسف المدير الفني لنادي مصر المقاصة، أنه قد لا يتمكن من خوض مباراة فريقه أمام الزمالك بكأس مصر بالفريق الأول، بسبب ضغط المباريات.

وأشار يوسف في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه من غير المنطقي أن يخوض المباراتين في فترة لا تتجاوز الثلاثة أيام، في ظل معاناته من ضغط مباريات في الفترة الحالية.

وقال المدير الفني للمقاصة: "مباراتنا مع الزمالك بالكأس يوم 27 فبراير ثم سنواجه الانتاج الحربي 2 مارس، بأي منطق يحدث ذلك".

وأكمل: "قد ألعب مباراة الزمالك بفريق 97 بسبب ضغط المباريات خاصة أننا لعبنا حتى الآن أربع مباريات في فترة زمنية قليلة".

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وأوضح: "ضغط المباريات في الفترة الحالية يجعلنا لا نتمكن من عمل استشفاء بالشكل الصحيح للاعبين، ونتحدث مع عامر حسين ولا يرد علينا".

واختتم: "اتحاد الكرة لا ينظر في حساباته إلا للأهلي والزمالك وبيراميدز فقط، ولا ينتبه لما يخص بقية الأندية نهائيًا".

الجدير بالذكر أن المقاصة نجح في الفوز على وادي دجلة بهدفين لواحد مساء اليوم الأثنين، في الوقت الذي سيواجه الزمالك بدور الثمانية لكأس مصر.